Ефимов: за лето к переселению по реновации приступили 10 тыс. москвичей

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году в рамках программы реновации в Москве планируется построить около двух миллионов квадратных метров жилья, что позволит обеспечить новыми квартирами около 70 тысяч москвичей, живущих в старых домах. С начала этого года в городе уже построено более 20 новостроек общей жилой площадью свыше 470 тысяч квадратных метров, расположенных в восьми округах столицы.