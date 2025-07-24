Ефимов: за лето к переселению по реновации приступили 10 тыс. москвичей

Одновременно около 10 тысяч жителей 45 старых домов начали переселение в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новые квартиры предоставляются участникам программы в тех же районах, где расположены их расселяемые дома. Это крупнейший этап переселения в рамках реновации.
«В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы и продолжаем готовить к заселению новые дома, в которые приступят к переезду и другие жители города, в том числе до конца лета», — отметил заммэра.
Квартиры уже отремонтированы, сантехника и осветительные приборы установлены, поэтому участники программы смогут переехать в новостройки сразу после оформления необходимых документов.
Суперсервис «Переезд по программе реновации» сделает процесс переселения более комфортным. Оптимально начать с загрузки на портал mos.ru документов, необходимых для подготовки договора на новую квартиру. Москвичи с полной учетной записью на портале могут записаться на осмотр квартиры онлайн, выбрать дату подписания договора и при необходимости заверить сделку у нотариуса. Одна из функций суперсервиса позволяет получить эту услугу бесплатно.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году в рамках программы реновации в Москве планируется построить около двух миллионов квадратных метров жилья, что позволит обеспечить новыми квартирами около 70 тысяч москвичей, живущих в старых домах. С начала этого года в городе уже построено более 20 новостроек общей жилой площадью свыше 470 тысяч квадратных метров, расположенных в восьми округах столицы.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.