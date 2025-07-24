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25 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Полный перечень праздников 25 июля 2025 года в России и мире — День сотрудника следственных органов, речной полиции, системного администратора и православные памятные дни.25 июля 2025 года следственные подразделения России отмечают свой профессиональный праздник.

Полный перечень праздников 25 июля 2025 года в России и мире — День сотрудника следственных органов, речной полиции, системного администратора и православные памятные дни.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

25 июля 2025 года следственные подразделения России отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата была установлена Постановлением Правительства РФ в 2013 году и приурочена к историческому событию — созданию первой следственной канцелярии Петром I в 1713 году.

Историческая справка:

В XVIII веке «майорские канцелярии» расследовали дела о коррупции среди высших чиновников;После смерти Петра I независимые следственные органы были упразднены;Современная система следствия окончательно сформировалась в 2011 году с созданием Следственного комитета РФ.

Сегодня праздник объединяет сотрудников:

• Следственного комитета России;

• Следственных подразделений МВД;

• Следственных органов ФСБ.

Традиционно в этот день:

Лучшие следователи получают ведомственные награды;Проводятся торжественные собрания;Организуются встречи ветеранов следствия.

День речной полиции России.

25 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники, обеспечивающие правопорядок на водных объектах страны.

Исторические вехи:

1867 — создание речной полиции в Санкт-Петербурге;1918 — образование речной милиции после революции;1942 — формирование централизованной водной милиции в годы войны.

Современные задачи подразделения:

Борьба с преступностью на водном транспорте;Противодействие браконьерству;Обеспечение безопасности на акваториях;Охрана общественного порядка во время массовых мероприятий.

День системного администратора.

Последняя пятница июля 2025 года (25 июля) — международный День сисадмина.

Особенности профессии:

Обслуживание корпоративных IT-систем;Обеспечение бесперебойной работы сети;Защита от киберугроз;Техническая поддержка пользователей.

В России сложились особые традиции празднования:

Всероссийские слеты сисадминов;Оригинальные конкурсы (метание мышек, обжимка кабелей);Юмористические соревнования.

Православные праздники 25 июля 2025 года.

День памяти мучеников Прокла и Илария:

Пострадали за веру во II веке;Приняли мученическую смерть в Калипте;Похоронены в одной могиле.

Память преподобного Михаила Малеина:

Византийский подвижник X века;Основатель монашеской обители;Духовный наставник Афанасия Афонского.

Народные традиции и приметы.

25 июля в народном календаре — Прокл Плакальщик. Основные поверья:

Что делать:

Собирать целебную утреннюю росу;Заготавливать лекарственные травы;Проводить финансовые операции.

Что нельзя:

Заниматься рукоделием;Начинать ремонт;Ссориться и сквернословить.

Погодные приметы:

Солнечно — к теплой осени;Дождь — предвещает сырую осень;Похолодание — к ранней зиме.

Памятные даты 25 июля.

День памяти Владимира Высоцкого (1980).

Легендарный бард и актер;Автор более 600 песен;Народный любимец СССР.

День пожарной службы Беларуси.

Учрежден в 1998 году;Приурочен к созданию пожарной части в Минске (1853);Современная служба входит в структуру МЧС.

Известные люди, родившиеся 25 июля.

• Василий Шукшин (1929) — советский писатель и режиссер;

• Мэтт ЛеБлан (1967) — американский актер («Друзья»);

• Иман (1955) — супермодель и вдова Дэвида Боуи;

• Наталья Бочкарева (1980) — российская актриса;

• Клод Зиди (1934) — французский кинорежиссер.

Заключение.

25 июля 2025 года богато на профессиональные, исторические и православные памятные даты. Этот день объединяет:

Сотрудников правоохранительных органов;IT-специалистов;Поклонников творчества Высоцкого;Верующих, чтящих память святых мучеников.

Каждая из этих дат имеет глубокое историческое и культурное значение, отражая многообразие традиций и профессиональных сообществ России.