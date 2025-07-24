25 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Полный перечень праздников 25 июля 2025 года в России и мире — День сотрудника следственных органов, речной полиции, системного администратора и православные памятные дни.
День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
25 июля 2025 года следственные подразделения России отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата была установлена Постановлением Правительства РФ в 2013 году и приурочена к историческому событию — созданию первой следственной канцелярии Петром I в 1713 году.
Историческая справка:
В XVIII веке «майорские канцелярии» расследовали дела о коррупции среди высших чиновников;После смерти Петра I независимые следственные органы были упразднены;Современная система следствия окончательно сформировалась в 2011 году с созданием Следственного комитета РФ.
Сегодня праздник объединяет сотрудников:
• Следственного комитета России;
• Следственных подразделений МВД;
• Следственных органов ФСБ.
Традиционно в этот день:
Лучшие следователи получают ведомственные награды;Проводятся торжественные собрания;Организуются встречи ветеранов следствия.
День речной полиции России.
25 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники, обеспечивающие правопорядок на водных объектах страны.
Исторические вехи:
1867 — создание речной полиции в Санкт-Петербурге;1918 — образование речной милиции после революции;1942 — формирование централизованной водной милиции в годы войны.
Современные задачи подразделения:
Борьба с преступностью на водном транспорте;Противодействие браконьерству;Обеспечение безопасности на акваториях;Охрана общественного порядка во время массовых мероприятий.
День системного администратора.
Последняя пятница июля 2025 года (25 июля) — международный День сисадмина.
Особенности профессии:
Обслуживание корпоративных IT-систем;Обеспечение бесперебойной работы сети;Защита от киберугроз;Техническая поддержка пользователей.
В России сложились особые традиции празднования:
Всероссийские слеты сисадминов;Оригинальные конкурсы (метание мышек, обжимка кабелей);Юмористические соревнования.
Православные праздники 25 июля 2025 года.
День памяти мучеников Прокла и Илария:
Пострадали за веру во II веке;Приняли мученическую смерть в Калипте;Похоронены в одной могиле.
Память преподобного Михаила Малеина:
Византийский подвижник X века;Основатель монашеской обители;Духовный наставник Афанасия Афонского.
Народные традиции и приметы.
25 июля в народном календаре — Прокл Плакальщик. Основные поверья:
Что делать:
Собирать целебную утреннюю росу;Заготавливать лекарственные травы;Проводить финансовые операции.
Что нельзя:
Заниматься рукоделием;Начинать ремонт;Ссориться и сквернословить.
Погодные приметы:
Солнечно — к теплой осени;Дождь — предвещает сырую осень;Похолодание — к ранней зиме.
Памятные даты 25 июля.
День памяти Владимира Высоцкого (1980).
Легендарный бард и актер;Автор более 600 песен;Народный любимец СССР.
День пожарной службы Беларуси.
Учрежден в 1998 году;Приурочен к созданию пожарной части в Минске (1853);Современная служба входит в структуру МЧС.
Известные люди, родившиеся 25 июля.
• Василий Шукшин (1929) — советский писатель и режиссер;
• Мэтт ЛеБлан (1967) — американский актер («Друзья»);
• Иман (1955) — супермодель и вдова Дэвида Боуи;
• Наталья Бочкарева (1980) — российская актриса;
• Клод Зиди (1934) — французский кинорежиссер.
Заключение.
25 июля 2025 года богато на профессиональные, исторические и православные памятные даты. Этот день объединяет:
Сотрудников правоохранительных органов;IT-специалистов;Поклонников творчества Высоцкого;Верующих, чтящих память святых мучеников.
Каждая из этих дат имеет глубокое историческое и культурное значение, отражая многообразие традиций и профессиональных сообществ России.