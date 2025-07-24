Сотрудник РФС Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом проинформировал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Павлов ранее занимал должность офицера безопасности в национальной сборной России по футболу. Он также возглавлял охранное предприятие, которое долгое время оказывало услуги Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (в настоящее время — Первая лига).
Подчеркивается, что Павлов закончил Иркутское высшее авиационное училище, а затем получил звание капитана запаса Вооруженных сил и стал мастером спорта по тяжелой атлетике.