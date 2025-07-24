Губерниев отреагировал на слова немца Сальхова о российских спортсменах

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на критику немецкого пловца Йоши Сальхова, который ранее высказал своё недовольство выступлением российских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».
Губерниев предложил немецкому атлету проявить характер и отказаться от участия в мировом первенстве по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре.
«Если тебя смущает участие российских спортсменов, объяви тогда забастовку, пошли нафиг Сингапур, плавание, соперников и уезжай в Германию», — отметил журналист.
Высказывания Сальхова прокомментировала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова. Она частично согласилась с мнением немца, уточнив, что российские спортсмены должны представлять свою страну с флагом РФ и гимном.
В четверг Сальхов выразил несогласие с участием россиян в нейтральном статусе. По его мнению, это самообман, поскольку всем известно, какую страну представляют эти спортсмены.
Ранее Губерниев высказался о желании гимнастки Мельниковой выступить под песню Аллегровой.