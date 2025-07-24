Губерниев отреагировал на слова немца Сальхова о российских спортсменах

Высказывания Сальхова прокомментировала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова. Она частично согласилась с мнением немца, уточнив, что российские спортсмены должны представлять свою страну с флагом РФ и гимном.