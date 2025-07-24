Умер актер из «Морфия» и «Мосгаза» Валерий Смирнов

Заслуженный артист России Валерий Смирнов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного театра драмы имени Волкова.
Актера не стало 23 июля. Подробности о дате и времени церемонии прощания со Смирновым будут объявлены дополнительно.
— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича, — передает официальный Telegram-канал культурного учреждения.
Валерий Смирнов в 1962 году поступил в Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина. Уже четыре года спустя его пригласили выступать на сцене Волковского театра. Кроме того, в период в 1967 по 1971 год артист также играл в составе труппы Великолукского драматического театра, а с 1971 по 1987 год — Гомельского драматического театра.
Кроме того, актер снимался и в кино, в том числе в проектах «Морфий» режиссера Алексея Балабанова, «Котовский», «Кодекс чести» и «Мосгаз». Смирнов в 2004 году удостоился почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».