Умер актер из «Морфия» и «Мосгаза» Валерий Смирнов

Валерий Смирнов в 1962 году поступил в Ярославское театральное училище на курс Фирса Шишигина. Уже четыре года спустя его пригласили выступать на сцене Волковского театра. Кроме того, в период в 1967 по 1971 год артист также играл в составе труппы Великолукского драматического театра, а с 1971 по 1987 год — Гомельского драматического театра.