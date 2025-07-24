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Ответственных за порядок в армии будут судить за стомиллионный ущерб

Два сотрудника управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела о причинении государству ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным следствия, фигуранты подписали фиктивный акт проверки.

Два сотрудника управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России стали фигурантами уголовного дела о причинении государству ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — рассказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Он добавил: «В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей».

По данным следствия, речь идет о Юрии Захаренко и Михаиле Баранове. Они подозреваются в том, что подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта.

Ранее стало известно, что в отношении экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, связанное с получением взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Такая информация содержится в материалах расследования.