24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Составлен групповой портрет жертв кибермошенников. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Юлия Харчейкина, передает корреспондент БЕЛТА.
В Генпрокуратуре составили портрет кибермошенника МВД: продажа несуществующего товара — самое распространенное киберпреступление.
«Есть критерии, позволяющие составить общий групповой портрет потерпевших. Оказалось, что среди потерпевших от информационно-коммуникационного мошенничества с использованием различных приемов социальной инженерии наблюдается явное преобладание женщин — 77,9%, — рассказала Юлия Харчейкина. — 78% звонков от “родственников в беде” — женская аудитория. Как и сообщения о блокировках счетов. И еще интересно, что женщины составляют 100% потерпевших от обмана под видом благотворительной деятельности. То есть преступники явно эксплуатируют социальные установки и эмпатию, чаще приписываемые женщинам. Потерпевшие женщины превалируют в мошенничестве, выразившееся в заключении гражданско-правовых договоров, что связано также с большей вовлеченностью их в определенные виды гражданско-правовых отношений».
Мужчины составили абсолютное большинство потерпевших от мошенничества с использованием сайтов знакомств. «Это 84% потерпевших от мошенничества с использованием сайтов знакомств. Это отражает специфику романтического мошенничества, где злоумышленники часто создают фальшивые женские профили. Мужчины доминируют среди потерпевших от мошенничества, связанного с инвестициями в биржи и розыгрыши. Это коррелирует с большей склонностью мужчин к рискованным финансовым операциям и азартным играм. Здесь такой способ мошенничества, как представление себя якобы от имени работника какой-нибудь онлайн-лотереи и продажа заведомо выигрышных лотерей», — отметила заместитель начальника.
«Такая же закономерность наблюдается и в возрастной характеристике. Люди старше 50 лет — наиболее уязвимая группа для социальной инженерии. То есть женщины старше 50-летнего возраста — основная жертва звонков от “родственников в беде”. И они чаще становятся жертвами телефонных мошенничеств, легенд о помощи родственникам. Молодежь 18−29 лет уязвима в дистанционных сделках с недвижимостью и псевдоинвестициях в биржи. Это указывает на вовлеченность молодых людей в онлайн-транзакции. Люди среднего возраста — наиболее массовая группа среди потерпевших от мошенничества с заключением гражданско-правовых договоров», — подчеркнула Юлия Харчейкина.
Работающие и учащиеся доминируют во всех категориях как основная экономически активная группа населения. «А безработные и неучащиеся чаще попадаются на инвестиционные ловушки, что может указывать на поиск ими источников дохода или увлечение азартными играми и схемами, — дополнила заместитель начальника. — Таким образом, социально-демографическая характеристика потерпевших является ключевым фактором, предопределяющим риск стать объектом определенного вида мошенничества. Пожилые женщины — главная мишень психологических манипуляций. Они наиболее уязвимы для эмоционального давления и обмана по телефону. Молодые мужчины — группа риска для азартных и романтических схем. Их вовлеченность в цифровую среду, склонность к риску и поиску быстрой выгоды или отношений делают их жертвами инвестиционного мошенничества или мошенничества на сайтах знакомств. А экономически активное население — основная группа для договорного и имущественного мошенничества».-0-