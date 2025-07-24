Составлен групповой портрет жертв кибермошенников

Работающие и учащиеся доминируют во всех категориях как основная экономически активная группа населения. «А безработные и неучащиеся чаще попадаются на инвестиционные ловушки, что может указывать на поиск ими источников дохода или увлечение азартными играми и схемами, — дополнила заместитель начальника. — Таким образом, социально-демографическая характеристика потерпевших является ключевым фактором, предопределяющим риск стать объектом определенного вида мошенничества. Пожилые женщины — главная мишень психологических манипуляций. Они наиболее уязвимы для эмоционального давления и обмана по телефону. Молодые мужчины — группа риска для азартных и романтических схем. Их вовлеченность в цифровую среду, склонность к риску и поиску быстрой выгоды или отношений делают их жертвами инвестиционного мошенничества или мошенничества на сайтах знакомств. А экономически активное население — основная группа для договорного и имущественного мошенничества».-0-