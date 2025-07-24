Сотрудники МЧС и прихожане спасли ценности из горящей церкви под Жабинкой

24 июля под Жабинкой, что недалеко от Бреста, открытым пламенем горела церковь XVIII века, которую спасали всем миром.
Пострадал храм святого Архангела Михаила в деревне Степанки Жабинковского района. Сообщается, что работники МЧС совместно с населением эвакуировали материальные и духовные ценности.
«Для ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники спасательного ведомства», — рассказали в МЧС. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Церковь загорелась около полудня, о чем в 12.09 поступило сообщение спасателям. По словам первого заместителя начальника Жабинковского районного отдела по ЧС Петра Ермоченко, сложность для пожарных при тушении огня была в нестандартной планировке здания, а также в его материале — дерево.
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