Сотрудники МЧС и прихожане спасли ценности из горящей церкви под Жабинкой

Церковь загорелась около полудня, о чем в 12.09 поступило сообщение спасателям. По словам первого заместителя начальника Жабинковского районного отдела по ЧС Петра Ермоченко, сложность для пожарных при тушении огня была в нестандартной планировке здания, а также в его материале — дерево.