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Сотрудники МЧС и прихожане спасли ценности из горящей церкви под Жабинкой

МЧС и прихожане эвакуировали из горящей церкви ценности под Жабинкой.

Источник: Комсомольская правда

24 июля под Жабинкой, что недалеко от Бреста, открытым пламенем горела церковь XVIII века, которую спасали всем миром.

Пострадал храм святого Архангела Михаила в деревне Степанки Жабинковского района. Сообщается, что работники МЧС совместно с населением эвакуировали материальные и духовные ценности.

«Для ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники спасательного ведомства», — рассказали в МЧС. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Церковь загорелась около полудня, о чем в 12.09 поступило сообщение спасателям. По словам первого заместителя начальника Жабинковского районного отдела по ЧС Петра Ермоченко, сложность для пожарных при тушении огня была в нестандартной планировке здания, а также в его материале — дерево.

Тем временем в Припятском парке заметили уникального хищника, вернувшегося в Беларусь спустя 100 лет: «Животное считалось вымершим».

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