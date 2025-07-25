Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермский край придёт новая волна похолодания 25 июля

Волна похолодания придёт в Пермский край 25 июля, сообщает профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Аргументы и факты

Вторжение холода в Прикамье связано с усиливающимся Скандинавским антициклоном со стороны Баренцева моря.

В центральных районах края холодный фронт пройдёт утром 25 июля. Ожидается усиление северного ветра, температура же воздуха составит +18… +20 °С.

На юге и востоке края ожидаются дожди. В Перми возможны небольшие осадки.

Пик похолодания придётся на субботу. Днём в Перми ожидается +15… +17 °С, на востоке не выше +13 °С и дожди. На северо-западе до +18… +20 °С.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Краснокамске после сильного ливня затопило улицу Карла Маркса.