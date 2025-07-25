В Пермский край придёт новая волна похолодания 25 июля

Вторжение холода в Прикамье связано с усиливающимся Скандинавским антициклоном со стороны Баренцева моря.
В центральных районах края холодный фронт пройдёт утром 25 июля. Ожидается усиление северного ветра, температура же воздуха составит +18… +20 °С.
На юге и востоке края ожидаются дожди. В Перми возможны небольшие осадки.
Пик похолодания придётся на субботу. Днём в Перми ожидается +15… +17 °С, на востоке не выше +13 °С и дожди. На северо-западе до +18… +20 °С.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Краснокамске после сильного ливня затопило улицу Карла Маркса.