Из-за ремонта теплосетей в Уфе ограничат движение по улице Пархоменко

В Уфе с 25 июля по 2 августа будет частично ограничено движение по улице Пархоменко с нечетной стороны улицы 50 лет Октября. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка тепловой магистрали.
Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.