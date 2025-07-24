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Из-за ремонта теплосетей в Уфе ограничат движение по улице Пархоменко

В Уфе до 2 августа перекроют улицу Пархоменко.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с 25 июля по 2 августа будет частично ограничено движение по улице Пархоменко с нечетной стороны улицы 50 лет Октября. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка тепловой магистрали.

Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.

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