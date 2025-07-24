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Июль никого не щадит — это уже не жара, а нескончаемое пекло: В Молдове до + 38 градусов и выше

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 25 июля в Кишиневе днем +36 и выше, в зависимости от того, в тени или на солнце вы находитесь. Осадков не предвидится. Средняя скорость ветра 11 км/час. Так что смело надевайте панамы и шляпы, чтобы не получить солнечный удар. Ветром их не снесёт. Средняя облачность всего 20%. В общем, не тучно. Даже ночью в столице воздух охладится всего до +20−24.

В прошлом году в этот день было +27 градусов.

На юге Молдовы днем + 38, ночью +22. Сухо, ветер слабый.

На севере страны днём +31, ночью +17. Возможны кратковременные грозовые дожди.

Не забываем, что в Молдове объявлен жёлтый и оранжевый коды.

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