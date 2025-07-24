Крадущий чужое нижнее белье кот начал терроризировать жителей Новой Зеландии

Жители прибрежного района залива Майранги в новозеландском Окленде стали жертвами «преступлений» кота по кличке Лео, которому нравится воровать чужие вещи, оставленные сушится на бельевых веревках.
Пушистый преступник похищает самые разные элементы гардероба, в том числе шелковые боксеры, носки, детские футболки и даже кашемировый свитер. Однажды питомец принес своей хозяйке сразу девять украденных вещей.
Владелица Лео стала регулярно публиковать фотографии «добычи» любимца, благодаря вещи все-таки удается вернуть их хозяевам.
— Некоторые расстраиваются, что он у них ничего не украл. Он хочет только то, чего у него не должно быть, — передает слова хозяйки кота SfGate.
Кот президента Индонезии Прабово Субианто по кличке Бобби получил собственную государственную охрану, из-за чего среди граждан страны поднялась волна негодования. Заместитель госсекретаря Джури Ардианторо объяснил сопровождение животного тем, что тот подпадает под официальные протоколы безопасности.
Власти Великобритании разработали специальный план на случай смерти легендарного кота Ларри, который служит в резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит. Его взяли из приюта еще в 2011 году.