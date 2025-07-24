Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Владимира Чернышова открылась в НХМ

«В этих работах я больше вижу себя и свою биографию. Отец ушел воевать в 1942 году, а в 1943-м его не стало. Под Смоленском шли ожесточенные бои, папа там погиб. Как все дети, я не верил, что его нет, думал, что он придет, уцелеет. Я выбегал на перрон и встречал поезда, — поделился он, — Представьте себе: из теплушек выходят солдаты, и ты им навстречу. Глянул: вдруг там мой отец, спрашивал потом по фамилии. Солдаты понимали: ответить “нет” — значит нанести еще одну травму ребенку».