Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Владимира Чернышова открылась в НХМ

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Беларуси Владимира Чернышова открылась в Национальном художественном музее. Корреспондент БЕЛТА узнала, чем интересен автор и какие работы представят посетителям.
Персональная выставка «Мир кино и театра Владимира Чернышова. К 85-летию художника» собрала лучшие работы мастера разных периодов. На выставке представлены живописные и графические произведения из коллекции автора и фондов Национального исторического музея.
Вся предыдущая часть жизни творца была непосредственно связана с кино. После окончания ВГИКа в 1968 году он был распределен в Минск на киностудию «Беларусьфильм». В период с 1995 по 2001 год работал главным художником в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького — за это время оформил 13 спектаклей. А позже, с 1996 по 2003 год, преподавал в БГАИ и БГУКИ.
Владимир Чернышов лично присутствовал на открытии выставки и рассказывал о некоторых своих работах. С особым трепетом он отзывался о своем фильме, посвященном Петрусю Бровке и его судьбе.
«В этих работах я больше вижу себя и свою биографию. Отец ушел воевать в 1942 году, а в 1943-м его не стало. Под Смоленском шли ожесточенные бои, папа там погиб. Как все дети, я не верил, что его нет, думал, что он придет, уцелеет. Я выбегал на перрон и встречал поезда, — поделился он, — Представьте себе: из теплушек выходят солдаты, и ты им навстречу. Глянул: вдруг там мой отец, спрашивал потом по фамилии. Солдаты понимали: ответить “нет” — значит нанести еще одну травму ребенку».
Национальный художественный музей поставил цель раскрыть художника с наиболее выразительной для него стороны — с точки зрения мира кино и театра. «За плечами автора стоят ведущие серьезные институции: ВГИК, Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Его эскизы и творческие работы выдержаны в лучших традициях искусства ХХ века», — отметила генеральный директор Национального художественного музея Анна Кононова.
Экспозиция продолжит работать до 24 августа. -0-