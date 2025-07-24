Юрист Фуфарева рассказала, какие изменения ждут владельцев земельных участков

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете с 1 сентября продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и другие объекты отдельно от участка. Также вводится прямой запрет на раздел такой недвижимости. Юрист Мария Фуфарева отметила, что закон был принят для того, чтобы избежать мошеннических действий в отношении владельцев земельных участков и минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и ее постановке на кадастровый учет.
— Например, на земельном участке построен садовый дом, который признан жилым, и в нем можно зарегистрироваться по месту жительства. Нечестные собственники или риелторы могут продать по 1/15 доли 15-ти людям, и те, в свою очередь, могут быть там зарегистрированы, а по факту не проживать, использовать исключительно для «прописки». То же и с земельным участком, — пояснила специалист.
Теперь при разделе имущества, в которое входят сараи, бани, теплицы, навесы и другие подобные объекты, право первого приобретения будут отдавать ближайшему наследнику. В частности, бывший муж в первую очередь должен будет предложить приобрести часть делимого имущества бывшей жене, передает Ura.ru.
По словам адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, российских дачников чаще всего штрафуют за сжигание мусора и разведение костров в неположенных местах. Кроме того, их штрафуют за нарушение земельного законодательства — например, за самовольное расширение участка.