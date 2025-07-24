Юрист Фуфарева рассказала, какие изменения ждут владельцев земельных участков

— Например, на земельном участке построен садовый дом, который признан жилым, и в нем можно зарегистрироваться по месту жительства. Нечестные собственники или риелторы могут продать по 1/15 доли 15-ти людям, и те, в свою очередь, могут быть там зарегистрированы, а по факту не проживать, использовать исключительно для «прописки». То же и с земельным участком, — пояснила специалист.