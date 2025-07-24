Собрали заново: Врачи провели уникальную реконструкцию черепа раненого на СВО офицера

В Екатеринбурге врачи госпиталя для ветеранов войн провели уникальную по своей сложности реконструкцию переднего отдела черепа бойца, получившего минно-взрывное ранение головы при артобстреле противника в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.
«Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — говорится в материале.
Издание отметило, что перед началом операции специалисты создали виртуальную 3D-модель черепа по снимкам и томографии, восстановив виртуальный прототип его анатомической формы. Затем уже на ее основе в лаборатории была изготовлена точная танталово-титановая пластина, которая полностью соответствовала форме и размеру поврежденного участка головы.
Медики подчеркнули, что операция прошла успешно, теперь состояние офицера стабилизировалось, наблюдается положительная динамика.
Как писал сайт KP.RU, в Свердловской области живет ветеран боевых действий Александр Волков, который приходит в себя после службы и тяжелейшего ранения. По его словам, то, что он жив — настоящее чудо. Он рассказал, что в академии нейрохирурги ему «собирали голову по частям». Специалисты достали из черепа осколки снаряда. Но несколько так и остались в черепе, извлекать их опасно, но жизни они не угрожают. Теперь о многочисленных операциях напоминает шрам на голове бойца, который делит череп пополам.