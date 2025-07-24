Собрали заново: Врачи провели уникальную реконструкцию черепа раненого на СВО офицера

Как писал сайт KP.RU, в Свердловской области живет ветеран боевых действий Александр Волков, который приходит в себя после службы и тяжелейшего ранения. По его словам, то, что он жив — настоящее чудо. Он рассказал, что в академии нейрохирурги ему «собирали голову по частям». Специалисты достали из черепа осколки снаряда. Но несколько так и остались в черепе, извлекать их опасно, но жизни они не угрожают. Теперь о многочисленных операциях напоминает шрам на голове бойца, который делит череп пополам.