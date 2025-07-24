Губернатор Самарской области проводит рабочий день 24 июля в Богатовском районе

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится с рабочей поездкой в Богатовском районе.
В ходе визита он вместе с командой регионального правительства посетит ключевые социальные и производственные объекты, а также проведёт встречи с жителями и представителями местного сообщества.
«Сегодня с командой работаем в Богатовском районе. Программу, как всегда, строим на основе реальных обращений людей», — отметил глава региона.
В ходе поездки запланированы осмотры районной больницы, дома культуры, ряда сельхозпредприятий, а также разговоры с семьями ветеранов специальной военной операции и представителями малого и среднего бизнеса.
В завершение дня состоится итоговое совещание, на котором будут подведены результаты выездной работы и выработан план социально-экономического развития территории.
Первым пунктом визита стало село Арзамасцевка, куда губернатор приехал в гости к Александру Николаевичу Григоревскому — заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, почетному гражданину Самарской области и Богатовского района, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени.
Многие годы он возглавлял местный колхоз и внес значительный вклад в развитие аграрной отрасли региона.
«Настоящий патриот своей земли, пример для подражания, — подчеркнул губернатор. — Александр Николаевич — человек, который своими руками строил село, воспитывал поколения, и его опыт бесценен. Крепкого вам здоровья и благополучия!».
Визит в Богатовский район продолжается. Ожидается, что итоги поездки лягут в основу конкретных решений по развитию инфраструктуры и поддержке местного населения.
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