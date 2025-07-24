Мексиканская звезда похудела на 50 кг и решила спасти детей: певица пожертвовала часть себя

Мексиканская певица Шейла Тадео сбросила 50 килограммов и пожертвовала излишки кожи детям с ожогами, сообщило издание Publimetro.
После значительного похудения Тадео обратилась к пластическому хирургу. Он предложил использовать ее кожу для благотворительных целей. Певица узнала, что ее кожа подойдет не только для детей с ожогами, но и для людей с диабетической стопой.
Врач артистки отметил, что кожа Тадео идеально подходит для пересадки. Певица сразу согласилась на предложение, не раздумывая. Она подчеркнула, что отказ мог бы стать серьезной ошибкой в ее жизни.
Ранее KP.RU сообщал, как врачи ожогового отделения пермской больницы имени С. Н. Гринберга спасли 107-летнюю долгожительницу. Женщина получила ожоги второй и третьей степени в бытовых условиях, и медики успешно провели пересадку кожи.