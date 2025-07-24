Генсек ООН и Вучич выразили соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу и правительству России в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
— Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, — сказал чиновник в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале ООН.
Президент Сербии Александр Вучич на своей странице в социальной сети X также выразил соболезнования от лица сограждан своему российскому коллеге Владимиру Путину, семьям погибших, а также всем россиянам.
— В эти минуты неописуемого горя мы мыслями с вами. Пусть покоятся с миром, — написал Вучич.
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что самолетом следовали 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.
Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер также обратил внимание на то, что пассажирский самолет пытались приземлить при 10-балльной облачности и в окружении гор.