Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

86 ДТП с мототехникой произошло в Ростовской области с начала года

С начала года на дорогах Ростовской области в ДТП с мототехникой погибли 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года на Дону произошло 86 ДТП с участием мототехники. В этих авариях пострадали 89 человек, а 12 — погибли. Статистикой поделились в донской Госавтоинспекции.

С участием несовершеннолетних было зафиксировано 26 ДТП с этим видом транспорта. В них погиб один ребенок, еще 25 детей пострадали.

А за минувшие сутки в Ростовской области произошло три аварии с «железными конями».

— Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: строго соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку. А родителям — не допускать детей к управлению мототехникой, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

12-летний мотоциклист сбил ребенка под Ростовом.

В Волгодонском районе подросток на мотоцикле сбил 8-летнюю велосипедистку (подробнее).