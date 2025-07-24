86 ДТП с мототехникой произошло в Ростовской области с начала года

С начала этого года на Дону произошло 86 ДТП с участием мототехники. В этих авариях пострадали 89 человек, а 12 — погибли. Статистикой поделились в донской Госавтоинспекции.
С участием несовершеннолетних было зафиксировано 26 ДТП с этим видом транспорта. В них погиб один ребенок, еще 25 детей пострадали.
А за минувшие сутки в Ростовской области произошло три аварии с «железными конями».
— Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: строго соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку. А родителям — не допускать детей к управлению мототехникой, — говорится в сообщении.
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