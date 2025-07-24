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Ливни размыли автомобильную дорогу в Городокском районе, по которому недавно прошел ураган

Ливни размыли автодорогу в Городокском районе, по которому недавно прошел ураган.

Источник: Комсомольская правда

В Городокском районе дорожники восстанавливают дорогу, которую размыло после ливней, сообщили в Витебском облисполкоме.

Обильные осадки обрушились на деревню Заречье Долгопольского сельсовета. «Произошло разрушение дорожного полотна на автодороге Н-2504 по направлению Городок-Селище», — рассказали в облисполкоме.

Рабочие в данный момент восстанавливают дорогу, в том числе используя специальную технику. Витебщина серьезно пострадала от непогоды.

Ранее мы рассказывали, что мощный ураган разворотил деревню как раз в Городокском районе Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».

Ранее мы писали, что церковь XVIII века горела открытым пламенем под Жабинкой.

Тем временем в Припятском парке заметили уникального хищника, вернувшегося в Беларусь спустя 100 лет: «Животное считалось вымершим».

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