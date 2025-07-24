Следком возбудил дело против двух сотрудников МО РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России, передает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.
По его информации, Юрий Захаренко и Михаил Баранов подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, причинив многомиллионный ущерб.
«В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей», — заявил председатель Следственного комитета.
Напомним, ранее Следком РФ сообщил, что при выполнении гособоронзаказа Минобороны РФ по капремонту военного госпиталя в Перми было похищено свыше 35 млн рублей.