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Следком возбудил дело против двух сотрудников МО РФ

Фигуранты подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России, передает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя СКР Александра Бастрыкина.

По его информации, Юрий Захаренко и Михаил Баранов подписали фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, причинив многомиллионный ущерб.

«В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей», — заявил председатель Следственного комитета.

Напомним, ранее Следком РФ сообщил, что при выполнении гособоронзаказа Минобороны РФ по капремонту военного госпиталя в Перми было похищено свыше 35 млн рублей.