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В Екатеринбурге врачи восстановили череп бойца СВО после тяжелейшей травмы

Военнослужащий пострадал в результате артиллерийского обстрела.

Источник: Аргументы и факты

Врачи Свердловского госпиталя восстановили череп российскому офицеру, который получил тяжелейшее ранение в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Военнослужащий пострадал в результате артиллерийского обстрела. У него оказались разрушены более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобные пазухи и кости носа.

«Специалисты провели 3D-моделирование черепа, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, а затем в лаборатории 3D-технологий госпиталя изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка», — сказано в публикации.

Сейчас состояние пациента стабилизировалось, наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли мужчину от паралича после тяжелого ДТП.