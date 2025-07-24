Как крестьянский сын стал великим: жизнь и судьба Василия Шукшина

Лидия Николаевна призналась, что не помнит, как Шукшин впервые признался ей в любви. «За десять лет жизни он лишь раз пять мне об этом сказал. Один раз со злости, другой, как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: “Ты такая хорошая у меня”. А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви!» — говорила она.