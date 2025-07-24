Как крестьянский сын стал великим: жизнь и судьба Василия Шукшина

Василию Шукшину могло исполниться 96 лет.
Василий Шукшин — выдающийся актер, писатель и режиссер. В своих произведениях он с тонкой иронией и искренне рассказывал о жизни простых людей. Лучшими в его карьере считаются роли в фильмах «Они сражались за родину», «Когда деревья были большими», «У озера», а также в картинах собственного авторства «Калина красная» и «Печки-лавочки». 25 июля Василию Шукшину могло исполниться 96 лет. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Василия Шукшина.
Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в деревне Сростки в Алтайском крае. Его родители были крестьянами, во время репрессий отца Василия арестовали и затем расстреляли. Позже мать снова вышла замуж и отчим заменил мальчику отца. Окончив семь классов школы Василий отправился в Бийск учиться в автомобильном техникум. Однако через 2,5 года он вернулся в деревню помогать родственникам.
С 1946 года успел потрудиться на турбинном заводе в Калуге, на тракторном во Владимире, на стройках в Подмосковье. В 1949 году отправился в армию на Черноморский флот, где написал свои первые рассказы. Вернувшись домой, он экстерном окончил среднюю школу и работал учителем по русскому языку, а позже и директором школы. Однако всю жизнь работать педагогом он не хотел, так как мечтал покорить столицу.
Первые роли и мечты о режиссуре.
Шукшин в фильме «У озера’Фото: РИА Новости.
В 1954 году Шукшин отправился в Москву. Для этого мать Василия продала корову и отдала все вырученные деньги сыну. Сначала Василий хотел поступать на сценарный факультет ВГИКа. Но, увидев его фактурную внешность, члены приемной комиссии, предложили идти на актерский. В итоге Василий принял неожиданное решение — учиться на режиссера.
Параллельно с учебой он начал рассылать свои произведения в разные издательства. Первым в журнале «Смена» появился его рассказ «Двое на телеге». Тогда же он начал сниматься в кино. Первая роль в картине «Тихий Дон» была эпизодической, вторая — уже стала главной. Он сыграл Федора-старшего в драматическом фильме «Два Федора».
Фильмы Шукшина.
Василий Шукшин в фильме «Печки-лавочки’Фото: РИА Новости.
Впервые в качестве режиссера и сценариста Шукшин проявил себя в картине «Из Лебяжьего сообщают». Далее он снял фильм «Живет такой парень» по мотивам своих рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». За эту картину он получил награды во Всесоюзном и Венецианском фестивалях в категориях «Комедия» и «Детский фильм». Однако это расстроило Василия Макаровича, так как он считал, что это было совсем другое кино.
Пронзительная драма «Калина красная» стала последней авторской работой Василия Макаровича. В 1974 году фильм вышел на экраны и стал единственной картиной режиссера, снятой на цветную пленку. К этому времени язвенная болезнь давала знать о себе все чаще и состояние здоровья становилось хуже. Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» стал последним в творческой биографии Шукшина, где он сыграл главную роль.
Литература в жизни Шукшина.
Несмотря на активную деятельность в качестве актера и режиссера, Василий Шукшин также проявил себя как писатель, издав значительное количество литературных сборников и два полноценных романа. Многие из его произведений впоследствии легли в основу известных фильмов. Вдохновение для сюжетов Шукшин черпал из собственной жизни.
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Рассказ «Срезал», включенный в сборники «Характеры» и «Беседы при ясной луне», был написан на основе воспоминаний автора о встречах с односельчанами, которые зачастую воспринимали его успехи с завистью и недоброжелательностью. Героями большинства произведений Шукшина становятся люди, во многом схожие с ним самим — личности яркие, нередко уникальные, но при этом представители простого рабочего класса. Среди таких рассказов — «Микроскоп», «Чудик» и другие.
Особое место в творчестве писателя занимает его единственная сказка «До третьих петухов», в которой автор размышляет о загадочности характера русского крестьянина. Сегодня книги Василия Шукшина считаются частью золотого фонда советской литературы.
Личная жизнь Василия Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина стала последней женой писателяФото: Photoagency Interpress / Global Look Press.
Впервые Шукшин женился в 26 лет на Марии Шумской. Они познакомились подростками в родном селе, и девушка ждала его из армии. Но супруга не захотела ехать с мужем в столицу.
«Она думала, что пусть Вася сначала в Москве там кем-то станет, а там уж видно будет. К тому же Маша очень любила отца и мать, была у них единственная дочка, и ей с ними очень хорошо жилось», — рассказывала троюродная сестра Шукшина Надежда Ядыкина журналу «7 Дней».
В 1964 году Василий Шукшин впервые за долгий период вновь посетил свое родное село Сростки. Его сопровождала журналистка Виктория Софронова, ожидавшая от него ребенка. В ходе визита артист обратился к Марии с просьбой о разводе. В 1965 году у Виктории и Василия родилась дочь Екатерина.
Следующей его возлюбленной стала Лидия Александрова (Чащина). Их брак продлился всего три года и с самого начала был непростым. По воспоминаниям женщины, виной тому стали многочисленные любовные связи режиссера.
«Для меня Шукшин — это первая сигарета, первая рюмка водки, первый аборт, первая оплеуха, первое унижение и первая подлость. С годами злость прошла, а обида и горечь, видно, до конца дней со мной будут. Ни одной женщине, говорящей, что испытала с ним счастье, не поверю!» — рассказала она «7 Дней».
Во время брака с Лидией писатель поддерживал отношения с Викторией Софроновой, от которой у него родилась дочь. Помимо этого, известно, что Василий Шукшин на некоторое время проявлял интерес к Нонне Мордюковой, однако их связь не переросла в серьезные отношения. Среди женщин, с которыми связывали Шукшина, также упоминается Белла Ахмадулина.
Дочь Шукшина МарияФото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press.
С Лидия Федосеевой Шукшин впервые встретился на съемках фильма «Какое оно, море?». Несмотря на склонность супруга к увлечениям, она оставалась рядом с ним до самого конца. В этом браке у Шукшина и Федосеевой-Шукшиной появились две дочери — Ольга и Мария. Актер появился в жизни Лидии, когда разваливался ее брак. Тогда Шукшин стал для нее настоящим спасением.
«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье! Хотя он тоже был не в лучшем состоянии. Он выпивал, а мы в нашем доме даже не знали, что это. У нас никогда такого не было, даже рюмки, хотя праздники тоже отмечали. Мне все говорили: “Ты чего, с ума сошла?” Но это была любовь», — рассказывала Федосеева-Шукшина в программе «Судьба человека».
Лидия Николаевна призналась, что не помнит, как Шукшин впервые признался ей в любви. «За десять лет жизни он лишь раз пять мне об этом сказал. Один раз со злости, другой, как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: “Ты такая хорошая у меня”. А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви!» — говорила она.
Причина смерти Шукшина.
Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года во время съемок картины Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Официальной причиной считается сердечный приступ. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, что ей не сразу сообщили о его смерти. В тот момент она находилась на фестивале болгарских фильмов.
«Помню, все выглядели таким расстроенными, и я подумала, что это из-за моего скорого отъезда. Тогда мне предложили выпить немного виски, и я заметила, что люди вокруг плачут. Я ничего не знала и не понимала. Села в самолет, и только уже в аэропорту в Москве меня встретили и рассказали, что Вася умер. Я не поверила. Как этого могло произойти? Это было ужасно», — призналась звезда в интервью Борису Корчевникову.
Василия Шукшина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Все, кто пришли на похороны, оставляли на могиле уникального человека Василия Шукшина веточку калины.
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Дочери Шукшина судятся за авторские права на его произведения.
В 2024 году стало известно, что дочери судятся из-за прав на его произведения. 9 декабря в Таганском суде рассматривался иск Ольги Шукшиной к своей старшей сестре Марии и матери Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Иск к сестре подала Ольга Шукшина после того, как выяснилось, что Мария владеет не только своей долей авторских прав, но еще и всей долей матери, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Судебные разбирательства длились больше года. В итоге суд отказал Ольге Шукшиной в иске против своих родственников.
Фильмы, в которых снялся Шукшин.
«Калина красная» (1974); «Они сражались за Родину» (1975); «Когда деревья были большими» (1962); «Комиссар» (1988); «Живет такой парень» (1964); «Печки-лавочки» (1972); «Освобождение: Прорыв» (1970); «Журналист» (1967); «Освобождение: Последний штурм» (1971); «Освобождение: Огненная дуга» (1970); «Простая история» (1960); «Освобождение: Битва за Берлин» (1971); «Освобождение: Направление главного удара» (1971); «Прошу слова» (1976); «Даурия» (1972); «Любовь Яровая» (1970); «Странные люди» (1969); «Два Федора» (1959); «У озера» (1970); «Ваш сын и брат» (1966); «Мужской разговор» (1969); «Какое оно, море?» (1965); «Держись за облака» (1971); «Три дня Виктора Чернышева» (1968); «Эхо далеких снегов» (1969).