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Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

Цыбульский доложил Путину о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Архангельской области создали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни участников спецоперации, который представляет из себя электронное приложение, отображающее все сферы жизни ветеранов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.

Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал, что в области запустили проект «Стальной тренер» для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь.

«Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно — мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни, по сути приложение, когда у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас, у членов правительства, будет по сути весь такой информационный контур жизни наших ребят», — сказал Цыбульский.

Он отметил, что это приложение тесно связано с запущенной по поручению президента России программой «Защитники под крылом Архангела», а также с национальным мессенджером «Макс».