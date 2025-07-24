Цыбульский рассказал о приложении для возвращения бойцов СВО к мирной жизни

«Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно — мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни, по сути приложение, когда у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас, у членов правительства, будет по сути весь такой информационный контур жизни наших ребят», — сказал Цыбульский.