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Доктор в Англии добавлял свою сперму в кофе коллеги и остался без лицензии

Английского терапевта Николаса Чепмена из Сомерсета отстранили от работы и пожизненно лишили врачебной лицензии из-за того, что тот неоднократно подмешивал собственную сперму в кофе коллеге. Действия медика были квалифицированы как сексуализированное насилие и грубое нарушение профессиональной этики.

Английского терапевта Николаса Чепмена из Сомерсета отстранили от работы и пожизненно лишили врачебной лицензии из-за того, что тот неоднократно подмешивал собственную сперму в кофе коллеге. Действия медика были квалифицированы как сексуализированное насилие и грубое нарушение профессиональной этики.

Пострадавшая стала подозревать неладное несколько лет назад, когда у бодрящего напитка появился «солоноватый вкус». Кроме того, еще больше вопросов у нее вызвали «густые липкие следы», которые оставались внутри чашки.

Позже она нашла у Чепмена множество контейнеров со странной жидкостью. Девушка передала один из приготовленных коллегой кофе на экспертизу, которая подтвердила наличие в напитке ДНК терапевта.

— Потерпевшая также описала обвиняемого как «похотливого» и сказала, что он показывал ей фотографии своего «эрегированного пениса» на личном телефоне как минимум дважды, — передает таблоид Daily Mail.

Суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.