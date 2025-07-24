Доктор в Англии добавлял свою сперму в кофе коллеги и остался без лицензии

Английского терапевта Николаса Чепмена из Сомерсета отстранили от работы и пожизненно лишили врачебной лицензии из-за того, что тот неоднократно подмешивал собственную сперму в кофе коллеге. Действия медика были квалифицированы как сексуализированное насилие и грубое нарушение профессиональной этики.
Пострадавшая стала подозревать неладное несколько лет назад, когда у бодрящего напитка появился «солоноватый вкус». Кроме того, еще больше вопросов у нее вызвали «густые липкие следы», которые оставались внутри чашки.
Позже она нашла у Чепмена множество контейнеров со странной жидкостью. Девушка передала один из приготовленных коллегой кофе на экспертизу, которая подтвердила наличие в напитке ДНК терапевта.
— Потерпевшая также описала обвиняемого как «похотливого» и сказала, что он показывал ей фотографии своего «эрегированного пениса» на личном телефоне как минимум дважды, — передает таблоид Daily Mail.
Суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.