Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Теннисист из России Даниил Медведев, занимающий 14-ю позицию в мировой классификации ATP, успешно преодолел барьер третьего круга на турнире в Вашингтоне и пробился в стадию четвертьфинала.
В противостоянии с китайским спортсменом У Ибином Медведев одержал победу в трех партиях, продемонстрировав итоговый счет 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 10 минут.
В предстоящем матче Медведев встретится с победителем встречи между британцем Даниэлем Эвансом и французом Корентеном Муте.
Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.