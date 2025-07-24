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Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Россиянин обыграл китайского спортсмена У Ибина.

Источник: Аргументы и факты

Теннисист из России Даниил Медведев, занимающий 14-ю позицию в мировой классификации ATP, успешно преодолел барьер третьего круга на турнире в Вашингтоне и пробился в стадию четвертьфинала.

В противостоянии с китайским спортсменом У Ибином Медведев одержал победу в трех партиях, продемонстрировав итоговый счет 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 10 минут.

В предстоящем матче Медведев встретится с победителем встречи между британцем Даниэлем Эвансом и французом Корентеном Муте.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.