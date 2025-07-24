Жена Халка Хогана перед его смертью опровергала слухи о его состоянии

24 июля стало известно, что Халк Хоган скончался в возрасте 71 года из-за остановки сердца. Его смерть констатировали после того, как спортсмена доставили в ближайшую больницу из его дома, расположенного в городе Клируотер американского штата Флорида. Свой первый мировой чемпионат Халк Хоган выиграл в 1984 году: ему удалось одержать победу над рестлером Айрона Шейка на нью-йоркской арене Madison Square Garden. До 1991 года спортсмен удерживал за собой звание чемпиона мира.