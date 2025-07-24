Рекордные волны жары в 2023 году затронули фактически весь Мировой океан

При этом исследователи обнаружили, что волны жары в том или ином виде затронули весь Мировой океан, порядка 96% от его общей площади, однако при этом они особенно сильно затронули несколько крупных регионов гидросферы, в том числе Северную Атлантику и тропические регионы в восточной части Тихого океана. В этих регионах ученые зафиксировали волны жары, аналоги которых происходят раз в 130 лет, причем некоторые из них продолжались больше года, примерно 520 дней.