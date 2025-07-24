Новый тренд среди мамочек: зачем женщины кормят мужей блинами на грудном молоке

— Безусловно, это вызывает недоумение и кажется странным, потому что в нашей культуре это не принято. Женщины в России кормят грудным молоком только малыша до определенного возраста, пока это необходимо и полезно для него. Даже для детей старшего возраста в грудном молоке нет никакой пользы, а уж тем более она отсутствует в блинчиках, — заметила психиатр.