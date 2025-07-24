Юрий Слюсарь выразил соболезнования близким погибших в пожаре в Новошахтинске

Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ в Новошахтинске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Среди погибших оказался 38-летний спасатель Олег Гулевский, который пытался до конца вытащить из огня пострадавших. Личность второго устанавливается.
Еще двое пожарных были госпитализированы. Один из них находится в больнице Новошахтинска, а другого перевезли в Ростов.
— Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Искали в горящем здании двух человек: Один спасатель погиб, еще один пострадал во время крупного пожара в ТЦ Новошахтинска.
Сотрудник МЧС погиб во время пожара в ТЦ в Новошахтинске (подробнее).