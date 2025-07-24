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Юрий Слюсарь выразил соболезнования близким погибших в пожаре в Новошахтинске

В Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших в пожаре в Новошахтинске 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ в Новошахтинске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Среди погибших оказался 38-летний спасатель Олег Гулевский, который пытался до конца вытащить из огня пострадавших. Личность второго устанавливается.

Еще двое пожарных были госпитализированы. Один из них находится в больнице Новошахтинска, а другого перевезли в Ростов.

— Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

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