Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 июля

Не стоит лениться и откладывать работу — это сулит потери в урожае. Не рекомендуется ссориться и спорить — ссоры считаются причиной неурожая. Запрещено заниматься огнём без нужды — рискуете привлечь беду. Нельзя отдавать или брать в долг еду и деньги — можно потерять благополучие. Не стоит заниматься магическими обрядами, кроме традиционных молитв. Не бросать мусор на улице и в огороде — чтобы не навлечь болезни.