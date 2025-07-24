Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 июля

Какой сегодня день по народному календарю.
25 июля в народном календаре отмечается Проклов день — в честь святого Прокла, одного из мучеников и защитника урожая. Этот день считался важным для крестьян и земледельцев, поскольку связывался с активной подготовкой к уборке полевых культур и наблюдением за погодой. Считается, что с Проклового дня начинается перелом в летнем цикле, и природа постепенно готовится к осени.
Проклов день считался временем, когда нельзя допускать беспорядка и лени, а важна была аккуратность в хозяйстве и уважение к земле.
Что делали на Руси в этот день.
Проверяли состояние посевов — особенно овса и ржи, оценивали зрелость хлебов. Начинали подготовку к жатве: точили серпы, проверяли косы. Заготавливали травы для лекарственных настоев и оберегов. Проводили обряды очищения дома и двора — чтобы «запереть» в земле достаток. Женщины шили и штопали одежду, готовясь к осенним холодам. В некоторых регионах устраивали поминки по усопшим, связывая это с заботой о плодородии и благополучии.
День Прокла был наполнен серьёзной работой и духовными практиками.
Что рекомендуется делать в этот день.
Тщательно убирать и приводить в порядок двор и дом. Готовить инструменты к жатве — точить, смазывать, проверять. Заготавливать лекарственные травы — тысячелистник, зверобой, мать-и-мачеху. Молиться о хорошем урожае и защите от непогоды. Помогать родственникам и соседям — совместный труд ускорит сбор урожая. Избегать праздных разговоров и сплетен — они могут привести к неудаче.
Чего не стоит делать 25 июля.
Не стоит лениться и откладывать работу — это сулит потери в урожае. Не рекомендуется ссориться и спорить — ссоры считаются причиной неурожая. Запрещено заниматься огнём без нужды — рискуете привлечь беду. Нельзя отдавать или брать в долг еду и деньги — можно потерять благополучие. Не стоит заниматься магическими обрядами, кроме традиционных молитв. Не бросать мусор на улице и в огороде — чтобы не навлечь болезни.
Приметы погоды на 25 июля.
Тёплый и ясный день — к хорошему урожаю зерновых. Если утром много росы — к продолжительной сухой погоде. Гром в этот день предвещает дожди в ближайшие дни. Ветер с запада — к ненастью, с востока — к ясной погоде. Ласточки летают низко — скоро начнется дождь. Паук плетёт крупную сеть — к долгому лету и хорошему урожаю.
Проклов день в народе воспринимался как важный рубеж, определяющий, насколько удачным будет сбор урожая. Оттого и старались встретить его с уважением, трудолюбием и молитвой.
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