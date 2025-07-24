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Путин подарил складень с иконой экипажу подлодки «Князь Пожарский»

Икону разместят в кают-компании подлодки.

Источник: АиФ Воронеж

Владимир Путин вручил экипажу атомной подводной лодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского, пишет РИА Новости.

Глава государства сфотографировался с экипажем корабля, когда завершилась церемония поднятия флага над подводным ракетоносцем «Князь Пожарский». После этого российский лидер вручил им складень с иконой. Подарок был упакован в деревянную коробку, обшитую изнутри сиреневым атласом. Командир подлодки Андрей Шляйхер поблагодарил Владимира Путина.

«Икону разместим обязательно в кают-компании, чтобы все могли видеть», — отметил он в комментарии каналу «Россия-1».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подарил лидеру Ирана Масуду Пезешкиану самовар и картину с зимней Россией.