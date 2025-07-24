Путин подарил складень с иконой экипажу подлодки «Князь Пожарский»

Глава государства сфотографировался с экипажем корабля, когда завершилась церемония поднятия флага над подводным ракетоносцем «Князь Пожарский». После этого российский лидер вручил им складень с иконой. Подарок был упакован в деревянную коробку, обшитую изнутри сиреневым атласом. Командир подлодки Андрей Шляйхер поблагодарил Владимира Путина.