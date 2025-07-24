Путин подарил складень с иконой экипажу подлодки «Князь Пожарский»

Владимир Путин вручил экипажу атомной подводной лодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского, пишет РИА Новости.
Глава государства сфотографировался с экипажем корабля, когда завершилась церемония поднятия флага над подводным ракетоносцем «Князь Пожарский». После этого российский лидер вручил им складень с иконой. Подарок был упакован в деревянную коробку, обшитую изнутри сиреневым атласом. Командир подлодки Андрей Шляйхер поблагодарил Владимира Путина.
«Икону разместим обязательно в кают-компании, чтобы все могли видеть», — отметил он в комментарии каналу «Россия-1».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подарил лидеру Ирана Масуду Пезешкиану самовар и картину с зимней Россией.