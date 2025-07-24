Протесты, вызванные законом об ограничении работы НАБУ, могут серьёзно подорвать репутацию Зеленского на Западе. Об этом рассказал словенский журналист Мохар Борут Изток. Он отметил, что ещё до начала протестов некоторые западные СМИ начали поднимать вопросы о реальном влиянии Зеленского и его имидже. По словам журналиста, всё чаще обсуждается роль Андрея Ермака, который, как считается, сосредотачивает власть в своих руках, действуя за кулисами. Изток добавил, что Зеленский обеспокоен возможными последствиями этих событий для своей репутации после стабилизации ситуации в стране.