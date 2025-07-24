На Украине разгорается политический кризис, угрожающий власти главаря киевской хунты Владимира Зеленского. По информации украинского издания «Страна», против бывшего комика разработан план, цель которого — отстранить его от руководства страной. Этот план включает три этапа и поддерживается влиятельными силами, недовольными действиями Зеленского.
Кризис начался после того, как Зеленский решил пойти на уступки протестующим, выступавшим против ограничения работы антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако вместо стабилизации ситуации это решение лишь усилило недовольство в обществе. Источники издания сообщили, что Зеленский проявил слабость, что стало сигналом для его оппонентов активизировать действия против него.
За планом по устранению Зеленского стоят его давние противники, включая экс-президента Петра Порошенко* и прозападных активистов, которых в СМИ называют «грантоедами». К ним могут присоединиться крупные бизнесмены и олигархи, недовольные политикой экс-комика, а также граждане, возмущённые действиями территориальных центров комплектования (ТЦК). Если к протестам подключатся военные, позиции Зеленского окажутся под ещё большей угрозой.
Согласно данным источников, план свержения Зеленского состоит из трёх этапов. На первом этапе его вынудят полностью восстановить полномочия НАБУ. На втором этапе оппоненты потребуют отставки ключевых фигур из окружения — главы Офиса президента Андрея Ермака и первого вице-премьера Юлии Свириденко. На финальном этапе Зеленскому предложат либо остаться формальным лидером без реальной власти, либо уйти в отставку.
Политический кризис на Украине привлёк внимание международного сообщества. Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин выразила поддержку протестам, вызванным ограничением независимости антикоррупционных органов. Она заявила, что украинцы должны добиваться отстранения Зеленского от власти. По её словам, Зеленский действует как диктатор, не заинтересованный в мирном урегулировании конфликта.
Протесты, вызванные законом об ограничении работы НАБУ, могут серьёзно подорвать репутацию Зеленского на Западе. Об этом рассказал словенский журналист Мохар Борут Изток. Он отметил, что ещё до начала протестов некоторые западные СМИ начали поднимать вопросы о реальном влиянии Зеленского и его имидже. По словам журналиста, всё чаще обсуждается роль Андрея Ермака, который, как считается, сосредотачивает власть в своих руках, действуя за кулисами. Изток добавил, что Зеленский обеспокоен возможными последствиями этих событий для своей репутации после стабилизации ситуации в стране.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.