МККК получил 134 тысячи обращений о пропавших без вести гражданах РФ и Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил 134 тысячи заявлений о пропаже близких от российских и украинских семей с начала военного конфликта. При этом из них удалось найти информацию о судьбе пропавших пока только для 14,2 тысячи семей. Об этом рассказала директор управления комитета по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо.
Она уточнила, что МККК не будет отдельно называть количество пропавших граждан России и Украины, поскольку сведения относительно сторон конфликта «важно обсуждать в конфиденциальной форме». Пра-Дессимо подчеркнула, что 134 тысячи полученных заявлений являются «только верхушкой айсберга», и это число нельзя считать окончательным.
— Мы знаем, что наверняка будет еще больше пропавших. И мы понимаем, что не каждая семья получит ответы. Даже через 20−30 лет после конфликта остаются семьи, которые не знают о судьбе своих близких, — заявила представитель МККК.
Она отметила, что благодаря российско-украинским переговорам в Стамбуле процесс возвращения военнопленных идет активнее. Также Пра-Дессимо назвала хорошим знаком то, что возвращение домой раненых и больных военнослужащих стало приоритетом сторон, передает «Коммерсантъ».
23 июля в Министерстве обороны России сообщили о новом обмене пленными военнослужащими, который Россия и Украина провели согласно стамбульским договоренностям. Утром 24 июля в одном из подмосковных аэропортов приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными.