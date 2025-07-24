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Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области

Путин поручил Цыбульскому заняться вопросами онкозаболеваний в регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями в регионе.

Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона.

«Онкологией надо позаниматься», — обратил внимание Путин в ходе встречи.

Цыбульский заверил, что в регионе за последние 5 лет растет выявляемость онкологических заболеваний, за счет чего растет и статистика.