Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями в регионе.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона.
«Онкологией надо позаниматься», — обратил внимание Путин в ходе встречи.
Цыбульский заверил, что в регионе за последние 5 лет растет выявляемость онкологических заболеваний, за счет чего растет и статистика.