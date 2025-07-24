Россиянин снимал девушек в туалете гипермаркета через дырку в стене

Житель подмосковной Коломны снимал девушек в туалете гипермаркета через дырку в стене. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Девушки в беседе с изданием рассказали, что зашли 19 июля в женский туалет в гипермаркете. Спустя несколько минут одна из них она заметила, что в стене дырка, а из нее «торчит мужская рука с телефоном».
Девушка была шокирована происходящим и стала кричать, что вызовет полицию.
Сначала подруги подумали, что это персонал, однако женский туалет соприкасался с мужским, где уже никого не было.
Охранник супермаркета попросту послал девушек и заявил, что не будет смотреть камеры и что-то делать без полиции.
Девушки увидели мужчину, который, предположительно, снимал их в туалете, когда он шел им навстречу. Они узнали его по чехлу на телефоне.
Подруги попытались остановить его, но он вырвался и уехал на велосипеде.
В отделении девушке заявили, что за две минуты мужчина ничего не успел заснять.
Позже оказалось, что россиянин специально поджидал посетительниц в туалете, а после того как его заметили пытался спрятаться в магазине.
Ранее в Дагестане девушки пожаловались на мужчин, которые во время женского дня на пляже специально приплывали к берегу на сапах, чтобы посмотреть на них.