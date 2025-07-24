Комментатор Красильников: рестлеров как ушедший Халк Хоган больше не будет

Умерший американский актер и профессиональный рестлер Халк Хоган стал очень популярным в 80-х годах, побеждая «злодеев-иностранцев». Об этом корреспонденту aif.ru рассказал обозреватель рестлинга Алексей Красильников.
«Халк Хоган, наверное, попал в то время, когда именно такой рестлер был нужен именно такому виду спортивных развлечений. Потому что начало 80-х, когда Винс Макмэн очень многое сделал и поставил на карту для того, чтобы продвинуть себя, свою организацию за счет Халка Хогана. Это было ставкой, про которую никто бы не сказал, что она сыграет на 100 процентов, но все вышло. Он большой, блондинистый, конечно, рано лысеющий, но вместе с тем добродушный громила, который громил всех “злодеев-иностранцев”. В середине 80-х тема злых иностранцев была популярна до невозможности. Против него выходили гиганты. Там хочешь не хочешь, а ты начинал Хогану сопереживать. У него была невероятная человеческая харизма. Он выходил в зал и просто влюблял себя. Такое продолжалось до последнего времени», — сказал собеседник издания.
Красильников отметил, что такой известности, как была у Хогана, не было, не и не будет ни у кого.
«Сейчас в кино снимаются рестлеры Дэйв Батиста, Джон Сина, Дуэйн Джонсон. Но все равно есть Хоган и есть все остальные. То есть тут нельзя сказать, что он один из самых популярных, что он столб, что он звезда. Есть Хоган и есть все остальные», — добавил он.
Ранее стало известно, что на 72-м году жизни скончался Халк Хоган.
Хоган начал свою карьеру в рестлинге в 1977 году и на протяжении более 30 лет оставался одной из самых ярких звезд этого вида спорта в США. Помимо этого, он активно снимался в кино. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он также появлялся в телесериалах «Команда “А”» и «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».