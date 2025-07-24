Комментатор Красильников: рестлеров как ушедший Халк Хоган больше не будет

«Халк Хоган, наверное, попал в то время, когда именно такой рестлер был нужен именно такому виду спортивных развлечений. Потому что начало 80-х, когда Винс Макмэн очень многое сделал и поставил на карту для того, чтобы продвинуть себя, свою организацию за счет Халка Хогана. Это было ставкой, про которую никто бы не сказал, что она сыграет на 100 процентов, но все вышло. Он большой, блондинистый, конечно, рано лысеющий, но вместе с тем добродушный громила, который громил всех “злодеев-иностранцев”. В середине 80-х тема злых иностранцев была популярна до невозможности. Против него выходили гиганты. Там хочешь не хочешь, а ты начинал Хогану сопереживать. У него была невероятная человеческая харизма. Он выходил в зал и просто влюблял себя. Такое продолжалось до последнего времени», — сказал собеседник издания.