Эксперт Кнутов рассказал о примененной по целям в Харькове УМПБ Д-30СН

«В отличие от ФАБ с УМПК, эти бомбы более точные. И, если мне не изменяет память, то их дальность применения по цели до 110 км, — пояснил эксперт. — На бомбе имеются выдвижные крылья, реактивный двигатель, системы наведения и боеголовка весом в 250 кг. Это дает возможность самолетам-носителям не залетать в зону поражения вражеских систем ПВО, при этом наносить точные удары по командным пунктам, заводам и другим особо важным целям».