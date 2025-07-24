Эксперт Кнутов рассказал о примененной по целям в Харькове УМПБ Д-30СН

На вопрос aif.ru, что за боеприпас был применен по целям ВСУ в Харькове, военный эксперт Юрий Кнутов разъяснил, что, скорее всего, это одна из новых разработок, которая, впрочем, уже применялась для ударов по особо важным объектам — универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН.
«В отличие от ФАБ с УМПК, эти бомбы более точные. И, если мне не изменяет память, то их дальность применения по цели до 110 км, — пояснил эксперт. — На бомбе имеются выдвижные крылья, реактивный двигатель, системы наведения и боеголовка весом в 250 кг. Это дает возможность самолетам-носителям не залетать в зону поражения вражеских систем ПВО, при этом наносить точные удары по командным пунктам, заводам и другим особо важным целям».
Эксперт особо отметил, что сейчас в системе украинских ПВО, поставляемых из Европы, нет комплексов способных сбивать российские УМПК. Кроме того, данный вид боеприпасов создавался с возможностью запуска системами РСЗО «Торнадо».