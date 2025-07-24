Президент Литвы потребовал от премьера объяснений или отставки

Он отметил, что Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем. По словам Янсонаса, ситуации, связанные с обвинениями премьера в коррупции, произошли уже во время его пребывания на своем посту, поэтому они «влияют на позицию и отношение президента».