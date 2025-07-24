Президент Литвы потребовал от премьера объяснений или отставки

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра республики Гинтаутаса Палуцкаса объясниться в связи с обвинениями в коррупции или покинуть свой пост. Об этом в четверг, 24 июля, заявил советник литовского лидера Фредерикас Янсонас.
— Президент попросил премьера в течение следующих двух недель аргументированно ответить на вопросы общественности, либо в принципе рассмотреть возможность своего дальнейшего пребывания на посту премьера, — высказался советник.
Он отметил, что Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем. По словам Янсонаса, ситуации, связанные с обвинениями премьера в коррупции, произошли уже во время его пребывания на своем посту, поэтому они «влияют на позицию и отношение президента».
По данным местных СМИ, в 2012 году Палуцкаса осудили за злоупотребление служебным положением — оказание протекции по коммунальному контракту. Палуцкас получил два года условно и был приговорен к выплате 16,5 тысяч евро в качестве возмещения ущерба — премьер выплатил последние суммы только в этом июле, передает ТАСС.
14 мая суд в Евросоюзе признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в с 2021 по 2023 годы. Фон дер Ляйен неоднократно контактировала с главой фирмы Pfizer Альбертом Бурлой, что стало причиной прокурорской проверки о возможной коррупционной схеме.