Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе

«Если в 2020 году мы всего делали 3,8 тысячи высокотехнологичных операций на территории области, остальных отправляли в другие субъекты пациентов, то сейчас это уже 5370 (операций — ред.) — почти в два раза рост. То есть пациенту не надо переезжать в Санкт-Петербург, Москву, другие центры, мы все это делаем у себя. Мы активно развиваем трансплантологию», — сказал Цыбульский.