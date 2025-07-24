Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза — до 5370 в год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. По его информации за пять лет для этого приобретено больше 1,3 тысячи единиц техники для медучреждений.
«Если в 2020 году мы всего делали 3,8 тысячи высокотехнологичных операций на территории области, остальных отправляли в другие субъекты пациентов, то сейчас это уже 5370 (операций — ред.) — почти в два раза рост. То есть пациенту не надо переезжать в Санкт-Петербург, Москву, другие центры, мы все это делаем у себя. Мы активно развиваем трансплантологию», — сказал Цыбульский.
Он уточнил, что в регионе проводятся в том числе операции по трансплантации почек, печени.
«И в этом году еще начинаем трансплантацию сердца. Вот у нас запланирована первая операция. У нас, конечно, в этом смысле, хочу сказать, работают высококлассные медики. Это люди, которые творят чудеса», — добавил Цыбульский.