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С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта

С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей мототранспорта произошло 31 ДТП, в результате чего 7 человек погибли и 30 травмированы.

С целью недопущения негативных тенденций в состоянии аварийности Госавтоинспекцией особое внимание уделяется выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, а также без права управления; превышение скорости движения; нарушение правил маневрирования; неиспользование мотошлема.

Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к благоразумию и ответственности, ведь дорога не прощает ошибок. -0-