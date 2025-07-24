С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта

С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей мототранспорта произошло 31 ДТП, в результате чего 7 человек погибли и 30 травмированы.