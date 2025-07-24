С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей мототранспорта произошло 31 ДТП, в результате чего 7 человек погибли и 30 травмированы.
С целью недопущения негативных тенденций в состоянии аварийности Госавтоинспекцией особое внимание уделяется выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, а также без права управления; превышение скорости движения; нарушение правил маневрирования; неиспользование мотошлема.
Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к благоразумию и ответственности, ведь дорога не прощает ошибок. -0-