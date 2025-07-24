Комментатор Красильников: перед смертью Хоган собирался начать новый проект

Умерший американский актер и профессиональный рестлер Халк Хоган не имел проблем с деньгами и создавал в последнее время новый промоушен — рестлинг-организацию. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал обозреватель рестлинга Алексей Красильников.
«Он очень хорошо жил. Халк Хоган переехал во Флориду достаточно еще в раннем возрасте. Во-первых, он очень много заработал и достаточно немного потратил. Он хорошо держался — был популярен на телевидении. В 2015 году был очень громкий суд, когда засудил желтушное издание, которое опубликовало фрагмент его секс-видео. В итоге он получил несколько десятков миллионов долларов, поэтому недостатка денег у него никогда не было. Он был очень востребован у журналистов, которым нужен был какой-то быстрый комментарий, ходил к ним на интервью. Буквально несколько недель назад прошло сообщение, что он вместе со своим давним другом Эриком Бишоффом создают новый промоушен — рестлинг-организацию», — сказал собеседник издания.
Красильников также рассказывал aif.ru, что Хоган стал очень популярным в 80-х годах, побеждая «злодеев-иностранцев». Он отмечал, что таких рестлеров больше не будет.
Ранее стало известно, что на 72-м году жизни скончался Халк Хоган.
Хоган начал свою карьеру в рестлинге в 1977 году и на протяжении более 30 лет оставался одной из самых ярких звезд этого вида спорта в США. Помимо этого, он активно снимался в кино. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он также появлялся в телесериалах «Команда “А”» и «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».