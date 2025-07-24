Комментатор Красильников: перед смертью Хоган собирался начать новый проект

«Он очень хорошо жил. Халк Хоган переехал во Флориду достаточно еще в раннем возрасте. Во-первых, он очень много заработал и достаточно немного потратил. Он хорошо держался — был популярен на телевидении. В 2015 году был очень громкий суд, когда засудил желтушное издание, которое опубликовало фрагмент его секс-видео. В итоге он получил несколько десятков миллионов долларов, поэтому недостатка денег у него никогда не было. Он был очень востребован у журналистов, которым нужен был какой-то быстрый комментарий, ходил к ним на интервью. Буквально несколько недель назад прошло сообщение, что он вместе со своим давним другом Эриком Бишоффом создают новый промоушен — рестлинг-организацию», — сказал собеседник издания.