ВОЗ: Противозачаточные способны вызывать рак наравне с табаком и асбестом

Наиболее часто назначаемые американскими врачами противозачаточные таблетки были классифицированы Международным агентством по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как канцерогенные.
По словам представителей агентства, оральные контрацептивы были признаны канцерогенами первой группы — самого высокого класса опасности, к которому также относятся табак, алкоголь и асбест. Доклад гласит, что такие препараты могут вызывать рак молочной железы, шейки матки и печени.
— МАИР сообщило, что «проводит только идентификацию опасности», то есть определяет, «способно ли вещество вызывать рак, по крайней мере, при определенных уровнях воздействия или обстоятельствах», — передает Newsweek.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина в этом контексте заявила, что необходимо ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин, так как прием подобных препаратов является серьезным вмешательством для организма.
Однако руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил, что инициатива по запрету продажи оральных контрацептивов без рецепта врача приведет к росту количества контрафактных средств.