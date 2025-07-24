ВОЗ: Противозачаточные способны вызывать рак наравне с табаком и асбестом

По словам представителей агентства, оральные контрацептивы были признаны канцерогенами первой группы — самого высокого класса опасности, к которому также относятся табак, алкоголь и асбест. Доклад гласит, что такие препараты могут вызывать рак молочной железы, шейки матки и печени.