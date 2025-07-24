В Беларуси упрощен порядок строительства и приемки объектов. Как реализуются новые нормы

В Беларуси упрощен порядок возведения и приемки объектов, относимых к четвертому и пятому классам сложности. Несмотря на то, что нововведения вступили в силу несколько месяцев назад, продолжают поступать вопросы по их реализации. На основные из них на брифинге для СМИ ответил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.