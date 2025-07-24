В Беларуси упрощен порядок строительства и приемки объектов. Как реализуются новые нормы

В Беларуси упрощен порядок возведения и приемки объектов, относимых к четвертому и пятому классам сложности. Несмотря на то, что нововведения вступили в силу несколько месяцев назад, продолжают поступать вопросы по их реализации. На основные из них на брифинге для СМИ ответил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Что изменилось.
Новации закреплены указом № 46 от 31 января 2025 года «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию». Механизм предполагает возможность строительства по уже проверенным проектам без разработки полного комплекта проектной документации, ее экспертизы, без получения заключений от всех надзорных органов, за исключением заключения Госстройнадзора. Заказчики вправе работать по упрощенной схеме, используя чертежи, подтверждающие безопасность, и согласованный эскизный проект.
«Основное, что введено указом, — максимальное упрощение процесса строительства на начальном этапе. Объекты 4-го и 5-го класса сложности — достаточно простые для реализации проекты. По ним мы отходим от конкретных обязанностей строителей по получению разрешительной документации, разработке проектной документации и ее согласованию. Единственное условие — наличие земельного участка с обязательным целевым назначением», — пояснил Владислав Кузьменков.
Он добавил, что изменять целевое назначение не допускается. В обратном случае применяется прежний порядок.
На кого распространяются нормы.
Специалист обратил внимание, что указ регулирует деятельность только юридических лиц. Также упрощенный порядок не предполагает проведение строительных работ в многоквартирных жилых домах.
«Если на первом этаже располагаются изолированные помещения, то в данном случае новые нормы не действуют», — пояснил Владислав Кузьменков.
Кроме того, не допускается одновременное применение обычного и упрощенного порядка.
В перечне объектов, по которым возможен упрощенный порядок, — кафе, магазины, административные здания до пяти этажей, теплицы, тепловые пункты, станции обезжелезивания, автомойки, одноэтажные дома, котельные, станции техобслуживания, сооружения сельхозназначения и др.
Как обеспечивается безопасность.
Специалист отметил, что проектные решения нужно подтверждать чертежами. Проверка конструктивов, узлов проводится Госстройнадзором.
Много вопросов в министерство поступает по теме разрешительной документации для подключения к сетям электроснабжения, водоотведения. «Не требуется дополнительно получать разрешительную документацию, если речь идет о предоставленных нагрузках на земельный участок. При выходе за пределы выделенных мощностей уже самостоятельная задача заказчика получить такие разрешения, согласовать. Это можно делать вне рамок указа», — отметил Владислав Кузьменков.
В развитие указа принят большой комплекс документов. Основной нормативный правовой акт — постановление правительства № 242, которым установлены требования к составу, содержанию эскизного проекта. Определены порядок согласования и отказа в согласовании эскиза.
«После одобрения эскизного проекта заказчик направляет уведомление в Госстройнадзор о возможности проведения строительных работ. Без приказа ведомства строительство будет подпадать под категорию самовольного», — добавил Владислав Кузьменков.
Приемка зданий.
Указ состоит из двух разделов. Первый касается упрощенного порядка при общеустановленном процессе строительства с получением разрешительной документации.
«Если заказчик построил объект, вносил изменения в проект, то после повторного прохождения экспертизы внесенных изменений он может обратиться в Госстройнадзор. И с единственным заключением Госстройнадзора объект будет принят в эксплуатацию. Другие надзорные органы заключения по приемке не выдают», — рассказал специалист.
Второй раздел регламентирует порядок действий при строительстве без разрешительной документации, разработки проектной документации, ее экспертизы. «Мы усиливаем работу приемочной комиссии. Состав расширяется, включаются в обязательном порядке представители Министерства энергетики, его подведомственных организаций, Министерства по чрезвычайным ситуациям», — обратил внимание Владислав Кузьменков.
По его словам, такой механизм позволит ускорить процесс строительства, поскольку получение согласований и заключений отнимает у строительных организаций время. Иногда эти процедуры затягивались до полутора лет. В ряде случаев на этой стадии для инвестора проект уже терял актуальность.
«Теперь при предоставлении в местный исполнительный комитет эскизного проекта согласование занимает около месяца», — отметил Владислав Кузьменков.
Минстройархитектуры обобщило поступающие вопросы по указу № 46 и направило разъяснения в государственные органы. Также информация размещена на сайте ведомства.
«Нормы указа уже применяются. С 31 января вступила в силу норма, позволяющая принимать объекты в упрощенном порядке при повторной экспертизе. С 2 мая — остальные нормы, где предоставлена возможность кардинально упростить процедуры строительства. Порядка 40 проектов уже реализуются на территории республики. Часть объектов уже введена», — сказал Владислав Кузьменков.
Бизнес положительно оценивает новации, но при этом представители сферы отмечают, что некоторые моменты не урегулированы и вызывают опасения. «Для этого проводим разъяснительную работу», — отметил Владислав Кузьменков.
Надежда МАТВЕЕВА,
БЕЛТА. -0-