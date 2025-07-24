В немецком парламенте разгорелся скандал из-за свастики: нацистский символ появился в неожиданном месте

Инцидент произошел в зале пленарных заседаний. Председатель парламента Мутерем Арас сообщила, что установить, кто именно оставил запрещенный символ, невозможно, поэтому виновный не будет наказан. Она отметила, что подобные действия недопустимы. При этом Арас посмотрела в сторону фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутат этой партии Мигель Клаус заявил, что его фракция не имеет отношения к произошедшему.