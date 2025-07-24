В немецком парламенте разгорелся скандал из-за свастики: нацистский символ появился в неожиданном месте

В парламенте немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг разгорелся скандал: на одном из бюллетеней, поданных во время тайного голосования, неизвестный депутат нарисовал свастику. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.
Инцидент произошел в зале пленарных заседаний. Председатель парламента Мутерем Арас сообщила, что установить, кто именно оставил запрещенный символ, невозможно, поэтому виновный не будет наказан. Она отметила, что подобные действия недопустимы. При этом Арас посмотрела в сторону фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутат этой партии Мигель Клаус заявил, что его фракция не имеет отношения к произошедшему.
Ранее швейцарская полиция обнаружила в Бернских Альпах группу из 25 туристов, одетых в форму нацистской Германии. Информация о группе поступила в пятницу, а в субботу полиция нашла туристов выше горной террасы Иффигенальп.
Туристы, прибывшие из США и нескольких европейских стран, совершали пеший поход. Они ночевали в палатках, а на их одежде были видны свастика и другие нацистские символы. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.