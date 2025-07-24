Жители Киева третий день протестуют из-за закона по НАБУ и САП

Жители Киева третий день протестуют из-за закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет украинское издание «Страна.ua».
По его данным, жители Киева протестуют недалеко от офиса Владимира Зеленского. Они скандируют: «Коррупция убивает» и «Руки прочь от НАБУ и САП». По состоянию на 20:00 по Москве собралось примерно 300−400 человек.
Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала в целом законопроект 12414 с правками, которые фактически ликвидировали независимость НАБУ и САП. Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 263 парламентария.
Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить ограничения деятельности НАБУ и САП.