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Халк Хоган скончался в возрасте 71 года: фото известного рестлера и актёра

Известный рестлер и актер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) умер в результате остановки сердца, сообщает TMZ. По данным издания, когда спасатели прибыли в его дом во Флориде, он уже был мертв. В мае Хоган перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Его жена тогда опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце работает нормально, а сам он восстанавливается после операции. Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и на протяжении более 30 лет оставался одной из главных звезд WWE. Помимо рестлинга, он снимался в кино — его дебютной ролью стал эпизод в фильме «Рокки 3» (1982). Он также появлялся в сериалах «Команда “А”» и «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».

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Известный рестлер и актер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) умер в результате остановки сердца, сообщает TMZ. По данным издания, когда спасатели прибыли в его дом во Флориде, он уже был мертв.

В мае Хоган перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Его жена тогда опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце работает нормально, а сам он восстанавливается после операции.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и на протяжении более 30 лет оставался одной из главных звезд WWE. Помимо рестлинга, он снимался в кино — его дебютной ролью стал эпизод в фильме «Рокки 3» (1982). Он также появлялся в сериалах «Команда “А”» и «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».