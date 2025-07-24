Была обычная проселочная дорога. Новая зона отдыха — Аллея Героев СССР — появилась в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая зона отдыха — Аллея Героев СССР — появилась во Фрунзенском районе Минска в 2025 году — ее заложили в честь 80-летия со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во Фрунзенском районе в лесопарке Медвежино на территории 2,4 га теперь новая зона отдыха. По словам местных жителей, раньше здесь была обычная проселочная дорога. Аллею оформили в военной тематике. Обустроена дорожно-тропиночная сеть и установлены малые архитектурные формы, высажены деревья, кустарники и цветочная рассада.
«Зона создана для тихого отдыха жителей нашего города, — отметила директор УП “Зеленстрой Фрунзенского района” Алеся Савич. — Это востребованная территория. Здесь гуляет очень много мам с детишками, людей пожилого возраста. Аллея со скамейками, на которых можно присесть и отдохнуть».
Прогуливаясь, можно не просто спокойно провести время. По краям асфальтированных дорожек установлены пилоны с именами героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Фрунзенского района Минска.
«Такие зоны набирают большую популярность в городе. Не каждый имеет возможность куда-то выехать. А подобные зоны становятся местом притяжения. В свободное время люди могут прийти, отдохнуть, развеяться, проветрить мысли и даже перезагрузиться», — заметила Алеся Савич.
Новую зону, кстати облюбовал художник. Сюда по вечерам приходит молодой человек и пишет картины. «Приятно, когда люди находят свои места и точки притяжения», — добавила директор УП.
По ее словам, работы на этой территории велись уже в апреле, во время республиканского субботника. Собирали валежник, убирали аварийные деревья. А в мае приступили конкретно к устройству пешеходных связей, установке малых архитектурных форм, озеленению. В общем, территорию приводили в надлежащее состояние.
Пенсионерка Марина Гречихина часто прогуливается здесь с маленьким внуком. Минчанка помнит то время, когда это была обычная проселочная дорога. Люди ходили по ней даже в грязь: добраться к транспорту, выгуливать собаку. Поэтому благоустройство ее радует.
«Мне очень нравится. Я здесь была, когда ребята пололи, цветочки садили. Все очень красиво. Пока здесь еще не было асфальта, было тяжеловато ходить с коляской. А сейчас асфальт сделали — хорошо, красиво. И мы прогуливаемся», — сказала она.
Пенсионерка заметила, что лесопарк Медвежино — знаковое место. «Еще моя мама здесь была. Когда я училась в школе, мы сюда ходили на экскурсию. Анна Иосифовна, наша учительница, водила детей сюда на прогулку. Было время, когда я в Малиновке прожила несколько лет, получила там квартиру. Но все равно я вернулась поближе к родному месту», — поделилась женщина.
Марина Гречихина рассказала, что приходит на аллею часто. «По четным числам, — уточнила она. — Я занимаюсь с внуком только по четным числам. Пока дочка работает, я смотрю за ребенком».-0-
Фото Сергея Шелега.