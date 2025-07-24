Была обычная проселочная дорога. Новая зона отдыха — Аллея Героев СССР — появилась в Минске

Пенсионерка заметила, что лесопарк Медвежино — знаковое место. «Еще моя мама здесь была. Когда я училась в школе, мы сюда ходили на экскурсию. Анна Иосифовна, наша учительница, водила детей сюда на прогулку. Было время, когда я в Малиновке прожила несколько лет, получила там квартиру. Но все равно я вернулась поближе к родному месту», — поделилась женщина.