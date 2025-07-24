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Польский перевозчик вез в Беларусь грузовик с чипсами, сильно занизив их цену

Чипсы и цветы пытались ввезти в Беларусь с нарушениями, чтобы снизить таможенные платежи.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали, что польский и литовский перевозчики, планируя сэкономить на таможенных платежах, намеренно занизили стоимость перемещаемых через белорусско-польскую границу товаров.

Так, польский перевозчик через пункт пропуска «Козловичи» ввозил партию чипсов общей реальной стоимостью более 235 тысяч белорусских рублей. Оказалось, что в документах эта сумма была занижена в пять раз.

«Нарушив таким образом законодательство, предприняли попытку уменьшить таможенные платежи на 62 тысячи рублей», — рассказали в ГТК.

А во втором случае намеревались недоплатить платежей на 17 тысяч рублей. По документам стоимость срезанных цветов составляла порядка 72 тысяч рублей, а фактически — более 136 тысяч.

Сообщается, что размер штрафа, предусмотренный санкцией соответствующей статьи, составляет до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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