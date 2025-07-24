Лучший онколог России Арсланов объяснил, как не пропустить рак

Медики рассказали о редкой, но крайне агрессивной форме рака — опухоли трахеи. Из-за сложного анатомического строения этот вид онкологии сложно диагностировать на ранних стадиях, а хирургическое вмешательство нередко вызывает трудности. Такие случаи составляют менее одного процента от всех злокачественных заболеваний дыхательных путей.