Лучший онколог России Арсланов объяснил, как не пропустить рак

Для того чтобы своевременно диагностировать онкологию, важно регулярно проходить диспансеризацию. Об этом рассказал заведующий филиалом Республиканского онкодиспансера в Нефтекамске, победитель всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший онколог» Адип Арсланов.
По словам медика, рекомендуется обращать внимание на некоторые тревожные симптомы, в том числе быструю потерю веса, постоянную усталость, незаживающие раны, изменения родинок, длительный кашель и уплотнения в груди. Доктор также посоветовал отказаться от курения, стараться придерживаться здорового питания, заниматься спортом, наносить солнцезащитный крем и вакцинироваться.
— Не пропустить рак — это не случайность, а результат осознанного отношения к своему здоровью. Важно обращать внимание на любые изменения в организме, проходить регулярные медицинские осмотры и своевременно обращаться к врачу, — передает слова Арсланова официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Башкирии.
Медики рассказали о редкой, но крайне агрессивной форме рака — опухоли трахеи. Из-за сложного анатомического строения этот вид онкологии сложно диагностировать на ранних стадиях, а хирургическое вмешательство нередко вызывает трудности. Такие случаи составляют менее одного процента от всех злокачественных заболеваний дыхательных путей.