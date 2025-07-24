Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший онколог России Арсланов объяснил, как не пропустить рак

Для того чтобы своевременно диагностировать онкологию, важно регулярно проходить диспансеризацию. Об этом рассказал заведующий филиалом Республиканского онкодиспансера в Нефтекамске, победитель всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший онколог» Адип Арсланов.

Для того чтобы своевременно диагностировать онкологию, важно регулярно проходить диспансеризацию. Об этом рассказал заведующий филиалом Республиканского онкодиспансера в Нефтекамске, победитель всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший онколог» Адип Арсланов.

По словам медика, рекомендуется обращать внимание на некоторые тревожные симптомы, в том числе быструю потерю веса, постоянную усталость, незаживающие раны, изменения родинок, длительный кашель и уплотнения в груди. Доктор также посоветовал отказаться от курения, стараться придерживаться здорового питания, заниматься спортом, наносить солнцезащитный крем и вакцинироваться.

— Не пропустить рак — это не случайность, а результат осознанного отношения к своему здоровью. Важно обращать внимание на любые изменения в организме, проходить регулярные медицинские осмотры и своевременно обращаться к врачу, — передает слова Арсланова официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Башкирии.

Медики рассказали о редкой, но крайне агрессивной форме рака — опухоли трахеи. Из-за сложного анатомического строения этот вид онкологии сложно диагностировать на ранних стадиях, а хирургическое вмешательство нередко вызывает трудности. Такие случаи составляют менее одного процента от всех злокачественных заболеваний дыхательных путей.